اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 أبريل 2022 10:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس دمياط الآن.. أجواء مشمسة وتحسن فى درجات الحرارة.. لايف

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:24 ص
طقس دمياط الآن.. أجواء مشمسة وتحسن فى درجات الحرارة.. لايف
دمياط ـ معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان طقس دمياط الآن.. أجواء مشمسة وتحسن فى درجات الحرارة، حيث شهدت جميع مدن المحافظة استقرارا فى حالة الطقس وتحسن درجات الحرارة على مدار اليوم.



وسجلت درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا خلال 24 ساعة الماضية حيث بلغت درجة الحرارة 16 درجة ومتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتصل 23 درجة مع ظهر اليوم.

استقرار حالة الطقس هيأ الفرصة لاستئناف أعمال الصيد فى عزبة البرج وبحيرة المنزلة لخروج المراكب للصيد وكذلك انتظام أعمال الشحن والتفريغ بميناء دمياط على مدار الساعة.
 


دمياط

اخبار دمياط

طقس دمياط

حالة الطقس

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة