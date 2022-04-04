طقس دمياط الآن.. أجواء مشمسة وتحسن فى درجات الحرارة.. لايف

دمياط ـ معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان طقس دمياط الآن.. أجواء مشمسة وتحسن فى درجات الحرارة، حيث شهدت جميع مدن المحافظة استقرارا فى حالة الطقس وتحسن درجات الحرارة على مدار اليوم.





وسجلت درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا خلال 24 ساعة الماضية حيث بلغت درجة الحرارة 16 درجة ومتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتصل 23 درجة مع ظهر اليوم.

استقرار حالة الطقس هيأ الفرصة لاستئناف أعمال الصيد فى عزبة البرج وبحيرة المنزلة لخروج المراكب للصيد وكذلك انتظام أعمال الشحن والتفريغ بميناء دمياط على مدار الساعة.

