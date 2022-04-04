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طقس حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 32 وأسوان 41

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:00 ص
طقس حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 32 وأسوان 41 الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح على  القاهرة الكبرى  والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس  مشمس بشمال وجنوب الصعيد  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 30
 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 12.
 

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