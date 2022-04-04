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طقس المنوفية الآن.. أجواء دافئة وشمس ساطعة.. لايف

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:05 ص
طقس المنوفية الآن.. أجواء دافئة وشمس ساطعة.. لايف
المنوفية - محمد فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لرصد حالة الطقس بمحافظة المنوفية، حيث تشهد معظم أنحاء المحافظة اليوم جو دافئ وشمس ساطعة.
 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح على  القاهرة الكبرى  والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس  مشمس بشمال وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 30
 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 12.
 

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