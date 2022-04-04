ضبط 39 قطعة سلاح و84 قضية مخدرات في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (39) قطعة سلاح نارى ، و (84) قضية مخدرات وتنفيذ (45315) حكم قضائى متنوع.

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (6) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (6) متهم .. لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ (4635) حكم قضائى متنوع.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) .. بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه بشارع الخليفة المأمون بدائرة القسم و حال عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة (جهاز لاب توب) من داخلها و لم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكابها وتبين أنها سيارة أجرة "تاكسى" مستأجرة لأحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) ، وبتكثيف الجهود أمكن التوصل إلى أنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل - مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المشار إليها "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ، وبحوزتهما قطع غيار سيارات مختلفة الأحجام، بمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بإسلوب " كسر الزجاج" بإستخدام القطع المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بإرتكاب عدد ( 10 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم ودائرتى قسمى شرطة " النزهة - مدينة نصر أول"كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة فتم حبس المتهمين.