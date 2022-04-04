اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 أبريل 2022 10:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 26 ألف شيشة في مقاهي مخالفة بحملات رقابية

الإثنين، 04 أبريل 2022 09:00 ص
ضبط 26 ألف شيشة في مقاهي مخالفة بحملات رقابية رفع الشيشة من المقاهى ـ أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الداخلية حملاتها الرقابية لملاحقة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، حيث نجحت في ضبط 4625 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات (26241) شيشة، وغلق 18963 محلا مخالفا لقرار الغلق.

وأسفرت الجهود عن ضبط 211814 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 210455 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1359 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 

 


مقاهى مخالفه

الشيشه

شرب الشيشه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة