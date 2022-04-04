ضبط 22 طن سلع غذائية حجبها التجار عن الأسواق

كتب ـ محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (99) قضية تموينية بمضبوطات قرابة (55) طن مواد غذائية وغير غذائية .

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الاستراتيجية في ضبط قرابة (22) طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط أكثر من (21) طنا، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (5) أطنان سلع غذائية .