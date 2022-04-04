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ضبط سائق تعدى على طفل بالدقهلية

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:56 م
ضبط سائق تعدى على طفل بالدقهلية حبس - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه محافظة الدقهلية من ضبط سائق توك توك بقرية طنيخ التابعة للمركز نبروه متهم بالتعدى على طفل.
 
تلقي مدير امن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لمامور مركز شرطة نبروة من المدعو  "السيد ح.ال"، يتهم فيه سائق توك توك بالتعد على نجله.
 
بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز نبروة من ضبط المتهم وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

الدقهليه

اخبار الحوداث

مركز نبروة

سائق يتعدي على طفل

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