اليوم السابع
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ضبط جرائم أموال بقيمة 8 مليارات جنيه خلال شهر

الإثنين، 04 أبريل 2022 08:00 ص
ضبط جرائم أموال بقيمة 8 مليارات جنيه خلال شهر أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الداخلية من ضبط 7576 قضية فى مجال التهرب الضريبي (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص)، بمبالغ مالية بلغت (أكثر من 8 مليارات جنيه) – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.

كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (أكثر من 23 مليون جنيه).

 

 


جرائم اموال عامه

التهرب الضريبى

ممتلكات الدوله

اخبار الحوادث

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