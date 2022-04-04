ضبط تشكيل عصابي من 5 أشخاص لسرقته سيارة الوحدة المحلية لمدينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط تشكيلا عصابيا مكون من 5 أفراد قاموا بسرقة سيارة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج أثناء تواجدها بإحدى ورش الصيانة للتصليح ونقلها إلى جزيرة شندويل وتقطيعها إلى أجزاء تمهيدا لبيعها خرده وبمواجهة أفراد التشكيل أعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج يفيد بسرقة سيارة لنقل القمامة من إحدى ورش الصيانة أثناء عملية إصلاحها بدائرة مركز سوهاج.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى والرائد إسلام حمزة رئيس مباحث المركز والنقباء أدهم أبوالدهب وأحمد عبدالرحمن، وكريم مدنى ومحمد فهمى معاونو مباحث المركز بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل.

توصلت الجهود والتطبيق الجيد للخطة أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكون من 5 أشخاص 3 من مركز سوهاج و2 من جزيرة شندويل حيث قام الأول والثانى والثالث بسرقة السيارة وقام الرابع والخامس بتقطيع السيارة بدائرة مركز جزيرة شندويل تمهيدا لبيعها خردة

عقب تقنين الإجراءات تم أستهداف أفراد التشكيل وتم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشدوا عن السيارة المبلغ بسرقتها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.