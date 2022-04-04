صحيفة: أوروبا تنظم مبادرات للحفاظ على أنواع الطيور المعرضة للانقراض

فاطمة شوقى

أجبرت التحذيرات بشأن خطر انقراض أنواع من الطيور فى أوروبا الإدارات والمنظمات غير الحكومية على تنظيم مبادرة فى محاولة لإنقاذها خاصة البط البري، واتخذت مؤسسة التنوع البيولوجى فى إسبانيا، وحكومات المجتمعات المستقلة فى فالنسيا ومورسيا والاندس اجراءات مشددة للحفاظ على تلك الأنواع المعرضة للانقراض.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن هناك منظمتين غير حكوميتين (ANSE و SEO / BirdLife) ، انضمت من للحكومات والمؤسسات الاوروبية الاخرى لحماية الطيور من الانقراض.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إحضار مجموعة جديدة من الطيور لإعادة توطين هذه البحيرات فى منتزه El Hondo الطبيعى فى أليكانتى الإسبانية ، وهى واحدة من المناطق المختارة لتطبيق خطة الاسترداد للبط البرى الرخامى ، وهو أكثر الطيور المهددة بالانقراض فى أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن تدمير الموائل ، وتلوث الاراضى الرطبة والمستنقعات فضلا عن الصيد وعوامل آخرى ، هى السبب الاول فى انقراض الطيور فى اوروبا، مشيرة إلى أنه تم اختيار اسبانيا لاعادة توطين هذه الطيور لأنها تقريبا المكان الوحيد المتبقى للتكاثر فى أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المبادرة تتطلف 6.37 مليون يورو، وذلك بتمويل من صناديق اوروبية ، والإجراءات تشمل الاستحواذ على المزارع لاستعادة الموائل ، وتكييفها مع متطلبات الأنواع وتطويرها.

يقول إجناسيو توريس ، نائب مدير مؤسسة التنوع البيولوجى التابعة لوزارة التحول البيئي: "فى إسبانيا ، لدينا مسؤولية كبيرة فى الحفاظ على آخر مجموعة من هذا النوع الموجود فى أوروبا".