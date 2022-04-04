اليوم السابع
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صالح الشيخ يشكر الرئيس على تجديد الثقة وتعيينه رئيسا للتنظيم والإدارة

الإثنين، 04 أبريل 2022 02:40 م
صالح الشيخ يشكر الرئيس على تجديد الثقة وتعيينه رئيسا للتنظيم والإدارة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتبت ريهام الباشا

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وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الشكر لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية على تجديد ثقته، وتعيينه رئيسا للجهاز، مؤكدا تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه فخامة الرئيس لملف الإصلاح الإداري.
 
وجدد عهده على مواصلة العمل لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة للقيام بدوره التنموي، واستكمال تنفيذ خطة الإصلاح الإداري والتي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال، يطبق معايير الحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويعلي من رضاء المواطن. 
 
من الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر في 2 أبريل الجاري، قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2022، بتجديد تعيين الدكتور صالح الشيخ رئيس للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارا من 10/4/2022.

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التنظيم والإدارة

صالح الشيخ

الإصلاح الإداري

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