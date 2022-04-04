صادرات الفواكه الطازجة المصرية تتخطى حاجز المليار دولار بنهاية عام 2021

كتب: مدحت عادل

على الرغم من الأزمة التى ترتبت على ظهور فيروس كورونا المستجد، حققت بعض السلع المصرية ارتفاعات كبيرة، لتتجاوز بذلك تبعات الجائحة، ومن بينها الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة، والتى سجلت ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2021.

وقالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الفواكه الطازجة بلغت نحو مليار و158 مليونا و384 ألف دولار، بنهاية عام 2021، بينما كانت 903 ملايين و601 ألف دولار، فى العام السابق له عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 254 مليونا و783 ألف دولار.

وفى نهاية ديسمبر الماضى، سجلت الصادرات المصرية من الفاكهة ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت صادرات الفاكهة الطازجة إلى 115.6 مليون دولار، بينما كانت نحو 50.5 مليون دولار فقط خلال شهر ديسمبر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 128.8%.

وجاءت صادرات الفاكهة المصرية ضمن قائمة السلع الأكثر تصديرا من المواد الخام خلال شهر ديسمبر الماضى، والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 289 مليونا و440 ألف دولار، مقابل 316 مليونا و402 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 26 مليونا و962 ألف دولار، وتضمنت الصادرات المصرية من الفول السودانى بقيمة بلغت 18 مليونا و402 ألف دولار، مقابل 10 ملايين و642 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 7 ملايين و760 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية من البقول الجافة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 18 مليونا و459 ألف دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 17 مليونا و52 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت مليون و407 آلاف دولار.