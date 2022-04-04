شكوى من إلقاء الصرف الصحى في مصرف للزراعة بالمنوفية.. ورئيس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى- المنوفية - محمد فتحى

أرسل القارئ شلبي الزناتي من أهالى محافظة المنوفية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب محطة صرف صحي للمعالجة بسبك الضحاك مركز الباجور المنوفية، تلقى بالصرف في مصرف زراعى فأصبح بيئه لنشر الأمراض والرائحة الكريهة، وانتشار الحشرات .

ومن جانبه أكد المهندس السيد عبد العال رئيس مجلس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، أنه سيتم فحص الشكوى وتحويلها للجهات المختصة لحلها الفور ، وسوف يتم تشكيل لجنة لعمل المعاينة على أرض الواقع والتأكد من صحة الشكوى .

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".