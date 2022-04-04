شكوى من إلقاء الصرف الصحى في مصرف للزراعة بالمنوفية.. ورئيس المدينة يرد

أرسل القارئ شلبي الزناتي من أهالى محافظة المنوفية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب محطة صرف صحي للمعالجة بسبك الضحاك مركز الباجور المنوفية، تلقى بالصرف في مصرف زراعى فأصبح بيئه لنشر الأمراض والرائحة الكريهة، وانتشار الحشرات .
ومن جانبه أكد المهندس السيد عبد العال رئيس مجلس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، أنه سيتم فحص الشكوى وتحويلها للجهات المختصة لحلها الفور ، وسوف يتم تشكيل لجنة لعمل المعاينة على أرض الواقع والتأكد من صحة الشكوى .
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
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