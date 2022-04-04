ذكرت ذلك وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن وزير خارجية الجزائر كان قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو مع وفد مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية هذا الأسبوع لبحث الأوضاع في أوكرانيا.

يُشار إلى أن مشاورات روسية جزائرية عُقدت قبل أسبوع في موسكو، حيث جرى بحث التعاون بين الأجهزة الخاصة ووكالات إنفاذ القانون وتعزيز التفاعل بين البلدين في مجال أمن المعلومات.

ويتضمن برنامج عمل مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري، التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157 المنعقدة في 9 مارس الماضي بالقاهرة، متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.