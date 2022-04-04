اليوم السابع
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سعر السمك فى مصر اليوم.. "المكرونة المجمدة" من 20 إلى 30 جنيها

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:00 ص
سعر السمك فى مصر اليوم.. "المكرونة المجمدة" من 20 إلى 30 جنيها سمك ارشيف
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أسعار الأسماك فى مصر اليوم الإثنين ثالث أيام شهر مبارك الكريم، والتي تسجل  استقرارا، حيث سجل البلطى 30 جنيها إلى 40 جنيها للمقاس رقم 1، والمقاس رقم 2 في البلطي 22 إلى 28 جنيها، والبلطي الأسواني من 20 إلى 40 جنيها.

 

بينما بلغ كيلو الفيليه البلطى سعرا تراوح بين 30 و130 جنيها، قشر البياض من 80 إلى 90 جنيهات، بياض أملس بلدى 80 إلى 90 جنيهات لمقاس رقم 1، والمقاس 2 يسجل 30 إلى 40 جنيها، والقراميط 10 إلى 20 جنيها.

 

أسعار السمك المكرونة الخليجى من 30 إلى 50 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها، المكرونة السويسى 30 إلى 70 جنيها والبرانيس 30 إلى 60 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك "موسى" 90 إلى 130 جنيها، السبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها.

 

يشار إلى أن كافة الأسعار المرصودة فى سياق السطور السابقة تعبر عن سوق الجملة، وليست للمستهلك النهائى، حيث يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، لذلك تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.


أسعار السمك

السمك

سعر السمك اليوم

أسعار السمك اليوم

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