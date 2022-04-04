سائق يتسبب فى مصرع أحد أفراد عائلته وإصابة آخرين بسيارته خلال مشاجرة بالصف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى الصف فى الجيزة، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين، وذكر شهود عيان أن سائق سيارة ميكروباص خلال المشاجرة، استقل سيارته واصطدم بعدد من الأشخاص، مما أسفر عن مصرع شخص من أفراد عائلته، وإصابة آخرين من الطرف الآخر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين أحدهما سائق، بموقف سيارات، وتطورت المشاجرة حيث تدخل عدد من الأشخاص، وخلال المشاجرة استقل السائق سيارة ميكروباص وصدم عدد من الأشخاص، مما أسفر عن مصرع شخص من أفراد عائلته بالخطأ، وأصيب آخرين من الطرف الآخر، وتم ضبط المتهم وباقى المتشاجرين، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.