زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لـ17 متهما بـ"أحداث طلعت حرب"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، عام 2017، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لـ17 متهما بالتظاهر فى ميدان طلعت حرب فى 22 يناير من عام 2015.



كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



كانت نيابة حوادث وسط القاهرة، أمرت بإحالة 18 متهما للجنايات، فى اتهامهم فى أحداث طلعت حرب بتاريخ 22 يناير 2015، ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلى وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.