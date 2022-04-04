اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 أبريل 2022 07:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:00 ص
روسيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لقاح كورونا
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ذكرت وزارة الصحة الروسية، أنه تم تسجيل 16 ألفا و828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و304 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ 10 يناير الماضي.
 
وأشارت الوزارة - في بيانها اليومي، حسبما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 17 مليونا و896 ألفا و866 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 369 ألفا و708 وفيات.
 
وأضافت الوزارة أن عدد المُتعافين من عدوى كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 35 ألفا و695 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 16 مليونا و965 ألفا و27 حالة .

 


روسيا

الصحة الروسية

كورونا فى روسيا

اخبار روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة