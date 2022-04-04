روسيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ذكرت وزارة الصحة الروسية، أنه تم تسجيل 16 ألفا و828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و304 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ 10 يناير الماضي.

وأشارت الوزارة - في بيانها اليومي، حسبما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 17 مليونا و896 ألفا و866 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 369 ألفا و708 وفيات.

وأضافت الوزارة أن عدد المُتعافين من عدوى كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 35 ألفا و695 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 16 مليونا و965 ألفا و27 حالة .