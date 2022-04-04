رفع مكافأة العاملين بلجان الإدارة وكنترولات الشهادة الإعدادية.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعديل مكافأة العاملين بامتحانات الشهادة الإعدادية، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل رفع مكافأة العاملين.

- تم رفع المكافأة بسبب عزوف المعلمين عن المشاركة.

- صرف المكافأة كان يتم بواقع 5% على أساسى المرتب 2014.

- رفع المكافأة يشمل رؤساء ووكلاء والمساعدين وخدمات المعاونة بالكنترولات ولجان الإدارة.

-تصرف بواقع 75 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- 100 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

- 75 يوما عن امتحانات الدور الثاني.

- تصرف بنفس القواعد بواقع 5% من المرتب الأساسى.

- تصرف من داخل ميزانية المديرية.

- رفع رسوم مراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم إلى 25 جنيها بدل من 20.

- سبب رفع قيمة المراجعة لتناسب أسعار الأوراق والأحبار.

- عدم المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات.

- يستمر العمل بمعدلات تشكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة.