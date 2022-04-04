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رفع مكافأة العاملين بلجان الإدارة وكنترولات الشهادة الإعدادية.. التفاصيل

الإثنين، 04 أبريل 2022 01:00 ص
رفع مكافأة العاملين بلجان الإدارة وكنترولات الشهادة الإعدادية.. التفاصيل وزاره التربيه والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعديل مكافأة العاملين بامتحانات الشهادة الإعدادية، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل رفع مكافأة العاملين.
 
- تم رفع المكافأة بسبب عزوف المعلمين عن المشاركة.
-  صرف المكافأة كان يتم بواقع 5% على أساسى المرتب 2014.
- رفع المكافأة يشمل رؤساء ووكلاء والمساعدين وخدمات المعاونة بالكنترولات ولجان الإدارة.
-تصرف بواقع  75 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.
- 100 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
- 75 يوما عن امتحانات الدور الثاني.
- تصرف بنفس القواعد بواقع 5% من المرتب الأساسى.
- تصرف من داخل ميزانية المديرية.
- رفع رسوم مراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم إلى 25 جنيها بدل من 20.
- سبب رفع قيمة المراجعة لتناسب أسعار الأوراق والأحبار.
-  عدم المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات.
- يستمر العمل بمعدلات تشكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة.

التربية والتعليم

مكافأة العاملين بكنترولات الشهادة الإعدادية

قمية المكافأة للعاملين بكنترولات الشهادة الإعدادية

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