رفع مكافأة العاملين بلجان الإدارة وكنترولات الشهادة الإعدادية.. التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعديل مكافأة العاملين بامتحانات الشهادة الإعدادية، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل رفع مكافأة العاملين.
- تم رفع المكافأة بسبب عزوف المعلمين عن المشاركة.
- صرف المكافأة كان يتم بواقع 5% على أساسى المرتب 2014.
- رفع المكافأة يشمل رؤساء ووكلاء والمساعدين وخدمات المعاونة بالكنترولات ولجان الإدارة.
-تصرف بواقع 75 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.
- 100 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
- 75 يوما عن امتحانات الدور الثاني.
- تصرف بنفس القواعد بواقع 5% من المرتب الأساسى.
- تصرف من داخل ميزانية المديرية.
- رفع رسوم مراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم إلى 25 جنيها بدل من 20.
- سبب رفع قيمة المراجعة لتناسب أسعار الأوراق والأحبار.
- عدم المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات.
- يستمر العمل بمعدلات تشكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة