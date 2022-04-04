اليوم السابع
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رئيس وزراء إسبانيا: هناك احتمالية ارتكاب جرائم "إبادة" في أوكرانيا

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:37 ص
رئيس وزراء إسبانيا: هناك احتمالية ارتكاب جرائم "إبادة" في أوكرانيا بيدرو سانشيز
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، إن هناك احتمالية ارتكاب جرائم "إبادة" في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قررت استونيا زيادة إنفاقها العسكرى بقيمة 476 مليون يورو (بما يعادل نحو 523 مليون دولار أمريكى)، يذهب معظمها لشراء منظومات دفاع جوى قصيرة ومتوسطة المدى، ويأتى القرار الاستونى بينما يتصاعد بجوارها غبار الأزمة الروسية الأوكرانية، الذى شكل دافعاً للبلدان الأوروبية الأخرى للمسارعة فى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

 

وقال مراسل مجلة "ديفينس نيوز" في بولندا، إن إستونيا تستهدف شراء الأسلحة والمنظومات المطلوبة في وقت لا يتجاوز عام 2025، وقالت وزارة الدفاع الإستونية في تغريدة بثتها على موقعها الرسمي على "تويتر" إن التمويلات الإضافية سترفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 5ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والمعروف أن المستوى المستهدف من جانب حلف "الناتو" الذي يطلب من أعضائه تخصيص 2 في المئة من نواتجها المحلية الإجمالية على الأقل للإنفاق على الدفاع.

 

وكان وزير الدفاع الإستوني، كالي لانيت، أفاد في تصريحات خاصة لـ"ديفينس نيوز" في أكتوبر الماضي، بأن بلاده تخطط لشراء منظومات دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى مماثلة لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي النرويجية المتطورة التي طلبتها جارتها ليتوانيا من شركة "كونجسبيرج" للدفاع والطيران.


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