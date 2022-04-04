رئيس موظفى البيت الأبيض: بايدن واثق من عدم مخالفة ابنه للقانون

كتبت ــ ريم عبد الحميد

قال رئيس موظفى البيت الأبيض رون كلاين، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن واثق أن نجله هانتر لم يخالف القانون.

وفى تصريحات لقناة ABC الأمريكية أمس الأحد، قال كلاين إن الرئيس بالطبع واثق أن نجله لم ينتهك القانون.

وتخضع التعاملات التجارية الدولية لهانتر بايدن لتحقيق منذ عام 2020، إلا أن النقاش حول سلوكه قد تسارع فى الأسابيع الأخيرة مع تأكيد أن لاب توب تم إيصاله إلى ورشة تصليح فى ديلاوير كان ملكه بالفعل. ومن بين الأسئلة ما إذا كان استغل اسم عائلته لعقد صفقات تجارية مشكوك بها أو غير قانونية، وما إذا كان والده على علم بما يفعله أو فعله.

وقال كلاين إن الرئيس ليس لديه اتصال بوزارة العدل فى هذا الشأن، وأن البيت الأبيض يدع الأمر يمض فى النظام القانونى دون تدخل. وأشار كلاين إن الرئيس واثق أن عائلته قامت بالشئ الصحيح، لكنه استطرد قائلا إنه يريد أن يكون واضحا. فهذه الأمور من قبل هانتر وشقيقه. وهذه شئون خاصة، ولا تتعلق بالرئيس. وهى بالتأكيد أمور لا أحد فى البيت الأبيض يتدخل بها بالتأكيد.

وبالقول إن بايدن يؤمن بالنظام القانونى المستقبل، أشار كلاين إلى أنه لم يسمع الرئيس من قبل يتحدث أبدا مؤدا لملاحقة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال كلاين إن أحد الأسباب التى انتخب بايدن لأجلها وعده أخذ القرار بشأن من يتم ملاحقته وما هو بعيد عن البيت الأبيض ووضعه فى وزارة العدل، مضيفا أن ريتشارد نيكسون ودونالد ترامب وحدهما هما من اعتقد فى العصر الحديث أن قرارات الملاحقة القانونية ينبغى اتخاذها فى البيت الأبيض.