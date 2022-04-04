رئيس كولومبيا يعرب لرئيس أوكرانيا عن دعم بلاده وينتقد أعمال الحرب المروعة

فاطمة شوقى

أجرى رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، محادثة هاتفية مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، أعرب فيها عن دعمه الكامل وتضامنه مع الدولة الأوروبية التي تواجه حاليًا هجوما من قبل القوات المسلحة الروسية.

وقال دوكى "أود أن أعبر عن تضامني نيابة عن الشعب الكولومبي بأكمله.. لقد شجبنا هذا الهجوم الوحشي على الإنسانية.

وبهذا المعنى، أعرب رئيس الدولة الكولومبي عن أسفه لأعمال الحرب المروعة التي تجري في أوكرانيا ، والتي ولدت الذعر والخوف والألم لسكانها نتيجة القصف المكثف للمستشفيات وتدمير البنية التحتية، ويضاف إلى ذلك ملايين الأشخاص الذين أجبروا على الانتقال من منازلهم إلى البلدان المجاورة بحثًا عن الأمان والغذاء.

وقال إن "أوكرانيا كانت ضحية هجوم دنيء ، وهجوم غير متناسب" من جانب روسيا وعانت من قصف المستشفيات وتدمير البنية التحتية.

وتسعى المكالمة الهاتفية ، التي استمرت أكثر من 15 دقيقة ، إلى "حشد المزيد من دول أمريكا اللاتينية" لصالح أوكرانيا ، مع تعزيز المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب المدنيين.

وقال دوكى "سنواصل دعم بلدك ، سيدي الرئيس. سنستمر في دعم سيادتك وسلامة أراضيك ودعم شعبك أيضًا. لقد كنت قائدا عظيما ومواطنوك شجعان ".

من جانبه ، شكر نظيره الأوكراني ، فولوديمير زيلينسكي ، على المساعدات الإنسانية التي قدمتها كولومبيا لبلاده في خضم الحرب ، مؤكدًا أنه عند انتهاء الحرب ، سيبدأ كلا البلدين مشاريع اقتصادية ودفاعية مشتركة.

وقال الرئيس الاوكرانى "أنا سعيد بالاتصال بإيفان دوكي، أشكر كولومبيا على مساعدتها الإنسانية وتوحيد بلدان أمريكا الجنوبية دعما لأوكرانيا. اتفقنا على بدء مشاريع اقتصادية ودفاعية مشتركة بعد الحرب.