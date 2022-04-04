رئيس صربيا يؤكد تمسك بلاده بالحياد وبعلاقات الصداقة والشراكة مع روسيا

أ.ش.أ

أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الاثنين، أن بلاده ستسعى للحفاظ على علاقات الشراكة والصداقة مع روسيا.

وقال فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن بلجراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر.

وفاز الرئيس الصربي الحالي بالانتخابات الرئاسية بعد حصد حوالي مليونين و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60% من الأصوات.

فيما جرت الانتخابات الرئاسية الصربية والانتخابات البرلمانية المبكرة في 3 أبريل الجاري، في أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع داخل الدولة، وحوالي 77 مركز اقتراع في الخارج