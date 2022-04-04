رئيس بلدية خاركيف: فرار ثلث سكان المدينة ومليون آخرين يعيشون تحت القصف

كتبت : هند المغربي

قال رئيس بلدية خاركيف الأوكرانية، إن ما يقرب من ثلث سكان خاركيف غادروا المدينة، والباقى ما يقرب من مليون شخص ويواجهون نقصا فى الغذاء والدواء، لكنهم يرفضون المغادرة جاء ذلك فى مقابلة لموقع الأمم المتحدة

ووفق تقرير الأمم المتحدة "يستمر القصف على المدينة الأوكرانية ليل نهاروتم تدمير احياء كامله 1500 مبنى، منها حوالى 1300 مبنى سكنى لافتا إلى انه يتم نقل الأشخاص الذين تركوا بلا مأوى إلى المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات الطبية".

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أنه تم تدمير وتضرر 15 مؤسسة طبية "عيادات ومستشفيات" فيما يعمل الناجون وسط أعباء عمل متزايدة مشيرا إلى انه لا توجد كهرباء ولا إمدادات مياه، ومخزون المساكن بأكمله مدمر".

ووفقا لرئيس البلدية، لا يتم تدمير المبانى السكنية والمؤسسات الطبية فحسب، بل يتم أيضا تدمير المعالم الثقافية، وهى كثيرة فى خاركيف حيث توجد العشرات من معاهد البحث ومؤسسات التعليم العالى - بما فى ذلك جامعة خاركيف، المدرجة فى لائحة أفضل 500 جامعة فى العالم بالإضافة إلى المتاحف ومعارض فنية ومسارح بالمدينة.

وأكد انه تضرر مبنى مكتبة ولاية فولوديمير كورولينكو خاركيف، وتعد هذه المكتبة ثانى أكبر مستودع للكتب فى أوكرانيا وواحدة من أقدم المكتبات فى البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، كما أفاد عمدة خاركيف، فإن النصب التذكارى لتاراس شيفتشينكو، والنصب التذكارى للاستقلال وغيرهما من المعالم السياحية أحيطت بأكياس الرمل. إلى حين أن تتحسن الظروف.