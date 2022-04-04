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رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع

الإثنين، 04 أبريل 2022 02:38 م
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.
 
وكان وزير التموين، خلال الاجتماع السابق للجنة على موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، بما في ذلك القمح، والأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، والفول، واللحوم الحية، والدواجن، كما تم استعراض المتوسط اليومي لأسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى المتوسط الشهري لأسعار السلع الأساسية من الدواجن واللحوم، كما تم التطرق إلى نتائج الرصد الميداني لتوافر السلع الغذائية بالسوق المحلية.
 
وأشار الوزير إلى توافر السلع الأساسية بالمحال التجارية الكبرى والصغرى بالمحافظات، واستقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها؛ نتيجة زيادة المعروض منها بكميات كبيرة، مؤكداً توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من تلك السلع.
 
 

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اليوم السابع بلس

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