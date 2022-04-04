اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء الروسي يعلن تسهيل إجراءات استيراد الأدوية الأجنبية

الإثنين، 04 أبريل 2022 07:25 م
رئيس الوزراء الروسي يعلن تسهيل إجراءات استيراد الأدوية الأجنبية الكرملين
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن، اليوم الإثنين، إن الحكومة الروسية تعمل على تبسيط استيراد الأدوية الأجنبية إلى البلاد وتسهيل إجراءات تسجيلها.

وأوضح ميشوستن - خلال اجتماع مع نواب حزب روسيا متحدة بمجلس الدوما - أنه "تم تغيير قوانين المشتريات الحكومية، ويمكن الآن شراء أدوية من تاجر واحد لمدة عامين.. لقد أوضحنا أيضًا إجراءات ترخيص إنتاجهم ونعمل الآن على تبسيط إجراءات التسجيل بالكامل".

وأضاف ميشوستن - وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه سيتم أيضًا السماح باستيراد الأدوية بالأغلفة والتعبئة الأجنبية الخاصة بها، موضحًا أن ذلك سيسمح لمصنعي الأدوية التي تم تسجيلها حديثًا ولم يتم استخدامها مُسبقًا في السوق الروسي بجلبها إلى البلاد بشكل أسرع.

 

 


رئيس الوزراء الروسي

استيراد الأدوية الأجنبية

إجراءات استيراد الأدوية الأجنبية

روسيا

اوكرانيا

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