رئيس الوزراء البريطانى: ينبغى وقف الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتقديم ما تحتاجه أوكرانيا من مساعدات عسكرية، مشددا على ضرورة الإسراع في وقف الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين.

وأضاف جونسون أنه يمكن فرض مزيد من العقوبات على روسيا بالتشاور مع حلفائنا بما في ذلك نظام سويفت المالى.

وكان قد وهنأ جونسون القوات المسلحة الأوكرانية على نجاحها في صد الهجمات الروسية في عدد من المناطق، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكى، لكنه اعترف بالتحديات الهائلة المتبقية والمعاناة التي يتعرض لها المدنيون الأوكرانيون.