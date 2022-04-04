اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 أبريل 2022 02:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء البريطانى: ينبغى وقف الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين

الإثنين، 04 أبريل 2022 01:30 م
رئيس الوزراء البريطانى: ينبغى وقف الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتقديم ما تحتاجه أوكرانيا من مساعدات عسكرية، مشددا على ضرورة الإسراع في وقف الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين.

وأضاف جونسون أنه يمكن فرض مزيد من العقوبات على روسيا بالتشاور مع حلفائنا بما في ذلك نظام سويفت المالى.

وكان قد وهنأ جونسون القوات المسلحة الأوكرانية على نجاحها في صد الهجمات الروسية في عدد من المناطق، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكى، لكنه اعترف بالتحديات الهائلة المتبقية والمعاناة التي يتعرض لها المدنيون الأوكرانيون.

وأطلع جونسون الرئيس الأوكراني على التقدم المحرز في مؤتمر المانحين العسكريين الأسبوع الماضي ، الذي عقدته المملكة المتحدة مع 35 دولة، وأكد التزمه بمواصلة تكثيف الدعم الدفاعي.

واتفق الجانبان على أهمية الاستمرار في تشديد العقوبات لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، طالما بقيت القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

 

 


بريطانيا

بوريس جونسون

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة