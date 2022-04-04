رئيس ألمانيا: أخطأت مع روسيا وتمسكى بنورد ستريم 2 مع بوتين حذرنى منه الجميع

كتبت: هناء أبو العز

اعترف الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، أنه ارتكب أخطاء في سياسته تجاه روسيا، والتى تشمل دعوته لخط أنابيب الغاز الروسي-الألماني نورد ستريم 2 ، الذي وصفه العام الماضي بأنه جسر في العلاقات بين البلدين.

و قال الرئيس الاتحادي اليوم الاثنين في محادثة مع الصحفيين في قصر بلفيو: من الواضح أن تمسكي بـنورد ستريم 2 كان خطأ، وتشبسنا بجسور لم تعد روسيا تؤمن بها وحذرنا شركاؤنا منها.

وكان السفير الأوكراني في ألمانيا ، أندريه ميلنيك ، قد انتقد مرارًا وتكرارًا الرئيس الألمانى وسياسته الحليفة مع بوتين .

وأضاف شتاينماير: كان تقديري أن فلاديمير بوتين لن يقبل الخراب الاقتصادي والسياسي والأخلاقي الكامل لبلاده بسبب جنونه الإمبراطورى، مثل الآخرين ، ولكنى كنت مخطئا ، وفشلنا في إنشاء بيت أوروبي مشترك يضم روسيا، و فشلنا في نهج إدراج روسيا في هيكل أمني مشترك .