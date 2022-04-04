اليوم السابع
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رئيس ألمانيا: أخطأت مع روسيا وتمسكى بنورد ستريم 2 مع بوتين حذرنى منه الجميع

الإثنين، 04 أبريل 2022 05:11 م
رئيس ألمانيا: أخطأت مع روسيا وتمسكى بنورد ستريم 2 مع بوتين حذرنى منه الجميع رئيس المانيا
كتبت: هناء أبو العز

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اعترف الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، أنه ارتكب أخطاء في سياسته تجاه روسيا، والتى تشمل دعوته لخط أنابيب الغاز الروسي-الألماني نورد ستريم 2 ، الذي وصفه العام الماضي بأنه جسر في العلاقات بين البلدين.
 
و قال الرئيس الاتحادي اليوم الاثنين في محادثة مع الصحفيين في قصر بلفيو:  من الواضح أن تمسكي بـنورد ستريم 2 كان خطأ، وتشبسنا بجسور لم تعد روسيا تؤمن بها وحذرنا شركاؤنا منها.
 
وكان السفير  الأوكراني في ألمانيا ، أندريه ميلنيك ، قد انتقد مرارًا وتكرارًا  الرئيس الألمانى وسياسته الحليفة مع بوتين  .
 
وأضاف شتاينماير: كان تقديري أن فلاديمير بوتين لن يقبل الخراب الاقتصادي والسياسي والأخلاقي الكامل لبلاده بسبب جنونه الإمبراطورى، مثل الآخرين ،  ولكنى كنت مخطئا ، وفشلنا في إنشاء بيت أوروبي مشترك يضم روسيا، و فشلنا في نهج إدراج روسيا في هيكل أمني مشترك .
 
 

رئيس ألمانيا

روسيا واوكرانيا

نوردستريم

بوتين

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