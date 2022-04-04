دويتشه بنك: ألمانيا ستواجه الركود حال التخلى عن الغاز الروسى

وكالات

صرح رئيس "دويتشه بنك" الألمانى، كريستيان سوينج، فى مؤتمر صحفى اليوم، بأن الاقتصاد الألمانى معرض لخطر الركود فى حال الرفض الكامل لاستيراد النفط والغاز من روسيا.

وأشار سوينج إلى أن البنوك فى البلاد تتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الألمانى إلى حوالى 2% بنهاية العام الحالي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المصرفى الألمانى قوله: "الوضع سيصبح أسوأ إذا توقفت واردات أو إمدادات النفط والغاز الطبيعى الروسى، فى هذه الحالة سيكون الركود الكبير فى ألمانيا حتميا تقريبا".

ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالى الألمانى فقد تسارع التضخم السنوى فى البلاد، وفقا للتقديرات الأولية، الآن إلى 7.3% من 5.1% فى الشهر السابق.