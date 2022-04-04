دراسة أمريكية: وصف أدوية غير مناسبة لكبار السن يؤدى إلى زيارتهم للمستشفى للعلاج

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توصل باحثون بجامعة "بافالو" الأمريكية، إلى أن وصف الأدوية التي يحتمل أن تكون غير مناسبة لكبار السن في الولايات المتحدة مرتبط بزيادة معدلات دخول المستشفى، ويكلف المرضى - فى المتوسط - أكثر من من 450 دولارًا سنويًا، معتمدة على وصفة طبية لـ 33 من الأدوية أو فئات الأدوية التي يحتمل أن تكون غير مناسبة لمن يتجاوز أعمارهم 65 عامًا، ومن بين الأدوية (مضادات الاكتئاب، الاستروجين، والعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، فضلًا عن الجيل الأول من مضادات الحساسية، مضادات الذهان).

ووجد الباحثون، أن أكثر من 34٪ من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر وصفوا هذه الأدوية المسببة للمشاكل، وفق النتائج المتوصل إليها، نشرت في عدد أبريل من مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة وعلى الرغم من أن الجهود المبذولة لإلغاء عدد من الأدوية التي ارتفع استهلاكها بشكل كبير خلال العقد الماضي، إلا أن الأدوية التي يحتمل أن تكون غير مناسبة لفئة من المرضى من كبار السن ما زالت توصف بمعدلات مرتفعة بين كبار السن في الولايات المتحدة.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط عمر سكان الولايات المتحدة آخذ في الارتفاع، ويعد الضرر الذي يلحق بكبار السن بسبب الأدوية غير الملائمة تحديًا رئيسيًا للصحة العامة ومع تقدم العمر يزداد خطر التعرض للآثار الجانبية الضارة من الأدوية.

أوضح الباحثون أن الأدوية التي يُحتمل أن تكون غير مناسبة هي الأدوية التي يجب تجنبها من قبل كبار السن بسبب هذه المخاطر التي تفوق فوائد الدواء، أو عندما تتوفر علاجات بديلة فعالة ولكن أقل خطورة.

وأفادت الدراسة، إلى أنه من بين أكثر من 218 مليون من البالغين الأكبر سنًا الذين شملهم الاستطلاع، تم وصف أكثر من 34٪ على الأقل دواء واحدًا يحتمل أن يكون غير مناسب.. تم وصف هؤلاء المرضى - في المتوسط - ضعف عدد الأدوية، وكان احتمال دخولهم المستشفى أو زيارة قسم الطوارئ ضعفًا تقريبًا، وكانوا أكثر عرضة لزيارة طبيب الرعاية الأولية مقارنةً بكبار السن الذين لم يتم وصفهم لأدوية يحتمل أن تكون غير مناسبة.

المرضى الذين تلقوا هذه الأدوية أنفقوا أيضًا 458 دولارًا إضافيًا على الرعاية الصحية، بما في ذلك 128 دولارًا إضافيًا على الأدوية الموصوفة.

وقال الباحثون إن التخلص من الوصفات الطبية هو حاليًا في مرحلة مبكرة في الولايات المتحدة، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لتنفيذ التدخلات التي تستهدف الأدوية غير الضرورية وغير المناسبة عند كبار السن.