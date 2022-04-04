اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 أبريل 2022 12:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دار الافتاء توضح 6 أمور من مكروهات الصوم.. تعرف عليها

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:54 ص
دار الافتاء توضح 6 أمور من مكروهات الصوم.. تعرف عليها دار الإفتاء
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضحت دار الافتاء المصرية مكروهات الصوم، وذلك فى منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مشيرة إلى أنه يكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:
 
1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». 
 
2. ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه.
 
3. أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.
 
4. القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي المعاشرة الزوجية.
 
5. الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.
 
6. الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.

دار الافتاء

مكروهات الصوم

فتوى

الصيام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة