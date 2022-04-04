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دار الإفتاء توضح 5 أشياء يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان.. اعرفها

الإثنين، 04 أبريل 2022 02:15 م
دار الإفتاء توضح 5 أشياء يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان.. اعرفها دار الإفتاء
كتب لؤى على

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أوضحت دار الافتاء المصرية الأشياء التى يباح للصائم فعلها ، ومنها:
 
1. الاكتحال، حتى ولو وجد طعم الكحل في حلقه؛ لأن العين لا تعتبر منفذًا شرعًا على المختار للفتوى.
 
2. الادِّهان بالزيوت والمستحضرات الطبية المختلفة، حتى ولو وصل إلى جوفه بتسَرُّب المدهون من خلال مسام الجلد والبشرة.
 
3. الاغتسال؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كان يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ».
 
4. النَّوم ولو استغرق جميع النهار، بشرط أن لا يتعمد تضييع الصلوات فإن ذلك حرام.
 
5. بَلْع ما لا يمكن التحرز عنه كالريق، وغبار الطريق، كما يُباح شَمُّ الروائح الطيبة.

دار الافتاء

الصيام

مبيحات الصوم

صيام رمضان

اليوم السابع بلس

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