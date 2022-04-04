دار الإفتاء: أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان لا يُفطر.. فيديو

كتب ـ على عبد الرحمن





هل مصل كورونا يفطر الصائم في رمضان؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأجاب عليه الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأكد عثمان، في إجابته على السؤال، أن لقاح فيروس كورونا لا يفطر الصائم، كما أجاب على سؤال آخر حول حكم خلع ضرس في نهار رمضان، حيث قال:"خلع الأسنان وأخذ بينج الأسنان لا يفطر ولكن يجب أن يحذر الإنسان من أن ينزل شيء في جوفه".

فى سياق متصل، أوضحت دار الافتاء المصرية مكروهات الصوم، فى منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مشيرة إلى أنه يكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:

1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

2. ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه.

3. أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.

4. القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي المعاشرة الزوجية.

5. الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.

6. الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.