داخل عشة طيور.. القبض على المتهم بقتل سيدة في الشرقية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالشرقية، ونجحت في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة (إحدى السيدات) داخل غرفة كائنة بمبنى ملحق بمنزلها بإحدى القرى بدائرة المركز.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بذات القرية).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليها، فقرر التخلص منها وحال توجهها لإطعام الطيور بمبنى ملحق بمنزلها صعد خلفها وغافلها وخنقها حتى سقطت أرضا وتوجه عقب ذلك لأرضه الزراعية لإبعاد الشبه عنه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.