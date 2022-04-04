خطوات مصر لمواجهة التحديات المائية.. استثمار 50 مليار دولار الأبرز

كتبت أسماء نصار

تواجه مصر العديد من التحديات فى قطاع المياه داخلية وخارجية لذلك وضعت الدولة الخطة القومية للموارد المائية 2037 لمواجهة تلك التحديات.

1- تصل استثمارات الخطة إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار .

2- يتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، وتأهيل المساقى والتحول لنظم الرى الحديث والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى .

3- تم تنفيذ العديد من منشآت الحماية من السيول التى وصلت إلى نحو 1500 منشأ .

4- تم تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل الى 210 كيلو متر ويتم حاليا العمل في 50 كيلو متر أخرى.