اليوم السابع
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خطوات مصر لمواجهة التحديات المائية.. استثمار 50 مليار دولار الأبرز

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:49 م
خطوات مصر لمواجهة التحديات المائية.. استثمار 50 مليار دولار الأبرز وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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تواجه مصر العديد من التحديات فى قطاع المياه داخلية وخارجية لذلك وضعت الدولة الخطة القومية للموارد المائية 2037 لمواجهة تلك التحديات.
 
 
1- تصل استثمارات الخطة إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار .
 
 
2- يتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، وتأهيل المساقى والتحول لنظم الرى الحديث والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى .
 
 
 
3- تم تنفيذ العديد من منشآت الحماية من السيول التى وصلت إلى نحو 1500 منشأ .
 
 
 
4- تم تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل الى 210 كيلو متر ويتم حاليا العمل في 50 كيلو متر أخرى.
 
 
 
 

الرى

التحديات المائية

حماية الشواطىء

تأهيل الترع

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