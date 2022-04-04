"حياة كريمة" تنجح فى زيادة الجمعيات الأهلية والخيرية بالقرى لـ83%.. التفاصيل

كتب أمين صالح

ساهمت مبادرة حياة كريمة، فى تحسين خدمات البنية الأساسية والبشرية في المناطق الريفية، ونجحت المبادرة الرئاسية في زيادة عدد القرى التي يتوفر بها وحدة صحية 71.6% فى 2020، كما بلغت نسبة القرى التي يتوفر بها وصلات غاز طبيعي إلى 7.4%.

وفى نفس السياق نجحت مبادرة حياة كريمة، في زيادة نسبة القرى التي يتوفر بها جمعيات أهلية وخيرية إلى 83% عام 2020.

وتعمل مبادرة حياة كريمة على أربعة محاور رئيسية هي البنية التحتية الأساسية (شبكات المياه والصرف الصحي، شبكات الغاز، الكهرباء الاتصالات والإنترنت).

ويتعلق المحور الثانى بالخدمات العامة والاجتماعية (المدارس، المستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب)، فيما جاء المحور الثالث ليتعرض للحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل (برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، تنمية الحرف اليدوية والمهن وتوفير فرص عمل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة…).

وشمل المحور الرابع التطوير المؤسسى والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات (من خلال إشراك المواطنين فى تنفيذ وتشغيل وضمان استدامة هذه المشروعات، تنمية مهارات أهل الريف، والعمل على زيادة الوعي والثقافة).