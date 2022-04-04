اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 أبريل 2022 08:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حكاية الليثى وولاده بالشرقية.. 30 سنة على فرن بلدى بيعملوا أحلى حلويات رمضان

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:36 م
حكاية الليثى وولاده بالشرقية.. 30 سنة على فرن بلدى بيعملوا أحلى حلويات رمضان 30 سنة على فرن بلدى بيعملوا أحلى حلويات رمضان
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تلفزيون اليوم السابع، بث مباشر بعنوان "احنا أصل الكنافة يا بيه.. الليثى وولاده 30 سنة على فرن بلدى بيعملوا أحلى حلويات رمضان"، ذلك مع أولاد الليثى من أقدم صنايعية الكنافة البلدى .

وفى منطقة شارع الحمام بمدينة الزقازيق يعد أولاد الليثى أشهر صنايعية الكنافة البلدى و الذين ورثوا المهنة عن الجد.

و يقول عم الليثى انه ورث المهنة عن جده و الذى كان مقره ناحية الجامع الكبير بشارع الحمام، و الذى كان يقيم طلبية نحاس على الطوب و يستخدم الخشب كوقود فى ذلك الوقت،  حيث كان طوال العام يعمل على جمع الخشب لاستخدامه فى رمضان، و تطورت المهنة مع الاب وأصبح يستخدم البابور الجاز، ثم الأنابيب البوتاجاز فى الجيل الحالى، مضيفا انه فى هذا المكان بوسط شارع الحمام منذ 30 عام ، و فى ناحية الأخرى يوجد أولاد شقيقة أيضا، فنحن نعشق مهنتنا و ننتظر شهر رمضان من العام للعام.

وأضاف أن الكنافة البلدى هى أصل الكنافة، وهى صحية حيث تستخدم الدقيق البلدى و السمن بدون أى إضافات أخرى، وأن الزبون مازال يقبل على شراءها، كذلك القطايف خاصة ذات الأحجام الكبيرة التى تستخدم لحشو الجبن و اللحوم، أو الوسط التى تستخدم الحلويات وغيرها.

 

الليثى
الليثى

 

جانب من العمل
جانب من العمل

 

يرش كنافة
يرش كنافة

 


الشرقية

كنافة البلدى

شارع الحمام

الليثى الكنافة البلدي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنافة البلدى.. صناعة مصرية تتحدى الماكينات الآلية

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:00 ص

حلويات رمضان بطعم زمان.. أحلى كنافة بلدى وقطايف فى سوهاج بـ20 جنيها (فيديو)

الأحد، 03 أبريل 2022 07:23 م

35سنة بيحلى بوق الناس..عم عادل نجم أقدم صانع قطايف وكنافة بالقليوبية (فيديو)

الأحد، 03 أبريل 2022 05:28 م

علامة مميزة فى رمضان.. "العم عز" صانع كنافة بلدى منذ 25 عاما بقنا بحرفة وصبر وتحمل الحرارة.. ينتظره الزبائن فى كل عام.. ويؤكد : البلدى يوكل ويقبل على شرائه كبار السن.. وسر الإقبال هو حب الناس.. فيديو وصور

الأحد، 03 أبريل 2022 05:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة