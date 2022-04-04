حكاية الليثى وولاده بالشرقية.. 30 سنة على فرن بلدى بيعملوا أحلى حلويات رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بث مباشر بعنوان "احنا أصل الكنافة يا بيه.. الليثى وولاده 30 سنة على فرن بلدى بيعملوا أحلى حلويات رمضان"، ذلك مع أولاد الليثى من أقدم صنايعية الكنافة البلدى .





وفى منطقة شارع الحمام بمدينة الزقازيق يعد أولاد الليثى أشهر صنايعية الكنافة البلدى و الذين ورثوا المهنة عن الجد.

و يقول عم الليثى انه ورث المهنة عن جده و الذى كان مقره ناحية الجامع الكبير بشارع الحمام، و الذى كان يقيم طلبية نحاس على الطوب و يستخدم الخشب كوقود فى ذلك الوقت، حيث كان طوال العام يعمل على جمع الخشب لاستخدامه فى رمضان، و تطورت المهنة مع الاب وأصبح يستخدم البابور الجاز، ثم الأنابيب البوتاجاز فى الجيل الحالى، مضيفا انه فى هذا المكان بوسط شارع الحمام منذ 30 عام ، و فى ناحية الأخرى يوجد أولاد شقيقة أيضا، فنحن نعشق مهنتنا و ننتظر شهر رمضان من العام للعام.

وأضاف أن الكنافة البلدى هى أصل الكنافة، وهى صحية حيث تستخدم الدقيق البلدى و السمن بدون أى إضافات أخرى، وأن الزبون مازال يقبل على شراءها، كذلك القطايف خاصة ذات الأحجام الكبيرة التى تستخدم لحشو الجبن و اللحوم، أو الوسط التى تستخدم الحلويات وغيرها.



الليثى



جانب من العمل