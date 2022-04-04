حريق يلتهم ونش لرفع الأوزان الثقيلة بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق المحلة المنصورة، اندلاع حريق التهم ونشا كبيرا، نتج عنه حدوث انفجارات فى تانك السولار، وتفحم الونش بالكامل، انتقلت الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق فى ونش لرفع الأوزان الثقيلة بطريق المحلة المنصورة، أمام قرية محلة أبو على، وسماع دوى انفجارات بسبب انفجار تانك السولار.

انتقلت سيارتي مطافئ وتمت السيطرة على النيران، والتي أتت على الونش بالكامل، وبالفحص المبدئي تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.