حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالمنوفية 15 يوما

المنوفية - محمد فتحى

قررت النيابة العامة بمركز تلا التابعة لمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس تشكيل عصابي مكون من 11 متهما تخصص في سرقة المواشي بمركز تلا في محافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي في مركز تلا، حيث جري ضبط المتهمين وعددهم 11 شخصا، حيث تعود تفاصيل الواقعة، إلي تلقي مباحث المنوفية معلومات تشير إلي قيام تشكيل عصابي من الجيزة والمنيا، باتخاذ مركز تلا وكرا لعملياتهم الإجرامية من خلال قيامهم بسرقة المواشي، حيث تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وإجراء التحريات السرية، وتم القبض علي المتهمين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.