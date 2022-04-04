اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 أبريل 2022 05:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جونسون عن اكتشاف مقابر جماعية خارج كييف: نعمل على ضمان محاسبة المسؤولين

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:05 م
جونسون عن اكتشاف مقابر جماعية خارج كييف: نعمل على ضمان محاسبة المسؤولين بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدى، فيما يخص اكتشاف مقابر جماعية خارج العاصمة الأوكرانية كييف، قائلا: "نحن نعمل على ضمان محاسبة المسؤولين، لن نرتاح حتى تتحقق العدالة".

وقال جونسون فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "إن اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية خارج كييف، أمر مقزز، لن تقف المملكة المتحدة مكتوفة الأيدي أثناء حدوث هذه المذبحة العشوائية التي لا تغتفر"، وتابع: "نحن نعمل على ضمان محاسبة المسئولين، لن نرتاح حتى تتحقق العدالة".

بوريس جونسون
بوريس جونسون

ومن جهة أخرى، قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون - فى وقت سابق - أن بلاده ستبذل قصارى جهدنا لدعم الجيش الأوكرانى، موضحا أنه يجب تسريع إجراءات وقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قررت استونيا زيادة إنفاقها العسكرى بقيمة 476 مليون يورو (بما يعادل نحو 523 مليون دولار أمريكى)، يذهب معظمها لشراء منظومات دفاع جوى قصيرة ومتوسطة المدى، ويأتى القرار الاستونى بينما يتصاعد بجوارها غبار الأزمة الروسية الأوكرانية، الذى شكل دافعًا للبلدان الأوروبية الأخرى للمسارعة فى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

وقال مراسل مجلة "ديفينس نيوز" فى بولندا، أن إستونيا تستهدف شراء الأسلحة والمنظومات المطلوبة فى وقت لا يتجاوز عام 2025، وقالت وزارة الدفاع الإستونية فى تغريدة بثتها على موقعها الرسمى على "تويتر" أن التمويلات الإضافية سترفع الإنفاق الدفاعى إلى أكثر من 5ر2% من الناتج المحلى الإجمالى، والمعروف أن المستوى المستهدف من جانب حلف "الناتو" الذى يطلب من أعضائه تخصيص 2 فى المئة من نواتجها المحلية الإجمالية على الأقل للإنفاق على الدفاع.

وكان وزير الدفاع الإستونى، كالى لانيت، أفاد فى تصريحات خاصة لـ"ديفينس نيوز" فى أكتوبر الماضى، بأن بلاده تخطط لشراء منظومات دفاع جوى قصيرة ومتوسطة المدى مماثلة لمنظومة صواريخ الدفاع الجوى النرويجية المتطورة التى طلبتها جارتها ليتوانيا من شركة "كونجسبيرج" للدفاع والطيران.


بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

كييف

اوكرانيا

الحرب الروسية على اوكرانيا

الحرب الاوكرانية

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوريس جونسون يحتفل بمرور 73 عاما على تأسيس الناتو.. ويؤكد: سنضمن فشل بوتين

الإثنين، 04 أبريل 2022 01:03 م

"حفلات داونينج ستريت" تثير الجدل.. الشرطة البريطانية لم تعلن عن حفلات انتهكت قيود الإغلاق ولا عن هوية الحاضرين.. حزب العمال يطالب بوريس جونسون بالشفافية.. وجارديان: غرامات الشرطة تعنى انتهاك الفعاليات للقانون

الأحد، 03 أبريل 2022 03:00 ص

بوريس جونسون: بريطانيا لا تسعى لإزاحة الرئيس الروسى من السلطة

الأربعاء، 30 مارس 2022 08:10 م

جارديان: قيادة بوريس جونسون فى مأزق.. و"محافظون" يتحدونه بسبب حفلات الإغلاق

الأربعاء، 30 مارس 2022 10:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة