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جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الإسماعيلية لمعرض أهلًا رمضان.. صور

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:34 ص
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الإسماعيلية لمعرض أهلًا رمضان.. صور معرض أهلا رمضان
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى  اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية جولة مفاجئة ليلية، للمعرض الرئيسي أهلًا رمضان بالشارع التجارى بحى ثالث الإسماعيلية للتأكد من البيع بأسعار ثابتة ومخفضة عن الأسواق والمحلات التجارية، فى إطار حرص الدولة وتوجهاتها بإحكام وضبط الأسعار للسلع الغذائية وخاصة فى شهر رمضان المبارك. 
 
ورافق محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة. 
 
وخلال الجولة، تفقد بشارة المعرض وتأكد من البيع بالأسعار المعلن عنها وثبات الأسعار ونسبة التخفيض المتبعة بالمعرض عن الأسواق والمحلات التجارية وحث محافظ الإسماعيلية العارضين بمراعاة المواطن الإسماعيلي. 
 
وفى نهاية الجولة، وجه بشارة الغرفة التجارية ومديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على معارض أهلا رمضان على مستوى مراكز المحافظة والتأكد من البيع بأسعار ثابتة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين من المعرض ونسبة التخفيض.
 
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