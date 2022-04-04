جامعة حلوان تنظم ندوة لتعريف الطلاب بدورات معهد وزارة التجارة بتخفيض 50%

كتب ـ محمد صبحى

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ، ندوة لتعريف طلاب الكلية بدورات معهد تدريب الكوادر ( وزارة التجارة والصناعة ) مصلحة الكفاية الإنتاجية، برعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، وتنظيم وزارة التجارة والصناعة بفريق العمل المهندسة ميرفت معوض مدير إدارة تدريب الكوادر بمصلحة الكفاية الإنتاجية ، رأفت كمال كامل رئيس قسم CNC بمعهد تدريب الكوادر بمصلحة الكفاية الإنتاجية ، حنان مصطفى رئيس قسم النشر بمصلحة الكفاية الإنتاجية.

أكد الدكتور ممدوح مهدى فى بيان، أن جامعة حلوان تهتم بتوفير عدد كبير من الدورات التدريبية والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، كما تتسم هذه الدورات بالجانب العملي، بالإضافة إلى تنوعها وتحقيقها لكافة المتطلبات التي يحتاجها الطالب بعد التخرج، مما تجعله مؤهلا على الصعيد المحلي والدولي للمنافسة بقوة.

كما أشار الدكتور إبراهيم لطفي، إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع مهارات الطلاب واحتكاكهم بسوق العمل، واكسابهم خبرات ومهارات مختلفة، بجانب التواصل مع الممارسين في المجال.

قدم الدكتور مصطفى الطوخي عرضت تعريفيت للدورات، شرح فيه أهمية الدورات ومميزاتها ، وتشتمل على تدريب صيفي عملي خارجي لطلاب الكلية في كافة المجالات ، كما ركز علي أهمية تنمية المهارات الإبداعية للطلاب، وأضاف أن الكلية بها تدريبات عملية تثري مهارات الطلاب الإبداعية، وتهدف إلى تأهيل كوادر تكنولوجية متميزة قادرة على العمل الجماعي والابتكار والإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي للنهوض بالصناعة.

وقالت المهندسة ميرفت معوض، إن وزارة التجارة والصناعة تدعم الطلاب بتخفيض 50% على الدورات المقدمة من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وتتسم برفع مستوى مهارة المتدربين بقطاعي الصناعة والتدريب في مجال – تشغيل ماكينات الورش ( خراطه – تفريز – قشط – تجليخ ) – برمجة وتشغيل ماكينات ( مخارط – فرايز – حفر بالشرر – قطع سلك )- برامج تصميم ميكانيكي – اللحام ( بالغازات – القوس الكهربي – الأرجون ) – الكهرباء ( لف محركات – تركيبات كهربائية )

و أكدت الأستاذة حنان مصطفى على ضرورة تلقي التدريب من المتخصصين في معهد تدريب الكوادر ( وزارة التجارة والصناعة ) مصلحة الكفاية الإنتاجية والحصول علي شهادات حكومية معتمدة من جهة التدريب كما نوهت إلى ضرورة الاجتهاد والتفوق، داعية الطلاب إلي ضرورة الارتقاء بأنفسهم والسعي نحو التفوق، مؤكدة علي حرص الكلية على تذليل كافة المعوقات والسعي لمساندة الطالب إلي أن يحقق الهدف المنشود من الإلتحاق بالدورات .

أوضح الأستاذ رأفت كمال، أن الهدف من التدريب هو المشاركة في توفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل الصناعي والمشاركة في المشروعات القومية للتدريب وصقل مهارات خريجي الجامعات لممارسة العمل الفعلي ومساعدة المتطلعين والباحثين عن عمل من خلال دورات تدريبية .

وحضر اللقاء ياسر السيد أمين الكلية ، وهويدا محمد رئيس قسم رعاية الشباب ، ومحمد نافع قسم رعاية الشباب ، الطالب مهاب أحمد محمدي رئيس اتحاد الطلاب بالكلية .