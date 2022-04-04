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جامعة القاهرة تجرى اليوم اللقاءات الشخصية مع المتقدمين لعمادة كلية دار العلوم

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:50 ص
جامعة القاهرة تجرى اليوم اللقاءات الشخصية مع المتقدمين لعمادة كلية دار العلوم جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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تبدأ جامعة القاهرة اليوم الإثنين، تنفيذ جدول ترتيب المقابلات الشخصية  للمتقدمين لمنصب عميد كلية دار العلوم ، حيث قررت لجنة اختيار القيادات الجامعية عقد اللقاءات اليوم، وذلك بقاعة الدكتور أحمد لطفى السيد بمبنى قبة جامعة القاهرة.
 
ويتنافس على منصب عميد كلية دار العلوم الدكتور حجاج أنور عبد الكريم ، والدكتور أحمد محمد أحمد والدكتور مختار محمود أحمد عطا الله.
 
وكانت أوضحت جامعة القاهرة، أنه على الراغبين والمستوفين للشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزاري رقم 293 لسنة 2021 فى الترشح لمنصب عميد الكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:-
 
1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات. 
2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".
3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية.
4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية. 
5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".
6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

كلية دار العلوم

جامعة القاهرة

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التعليم العالى

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