جارديان: شرطة لندن فرضت غرامات على موظفين حضروا حفل ليلة جنازة الأمير فيليب

كتبت ـ رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الشرطة البريطانية أصدرت غرامات على موظفي داونينج ستريت- مجلس الوزراء- بسبب حفل أقيم في الليلة التي سبقت جنازة الأمير فيليب فى 16 إبريل 2021 ، في أول قرار اتخذته سكوتلاند يارد بأن قوانين كورونا قد تم انتهاكها بالفعل في قلب الحكومة.

وبعد أن كشفت صحيفة "الجارديان"، أنه تم تسليم إخطارات عقوبة ثابتة لأولئك الذين حضروا حفل وداع لمساعد بوريس جونسون في مكتب مجلس الوزراء في يونيو 2020 ، قالت المصادر، إن أولئك الذين شاركوا في حفلات مماثلة في 16 أبريل 2021 تم تحذيرهم من أنهم سيتقاضون غرامات.

واعتبرت الصحيفة، أن هذا الكشف أثار الغضب بسبب التناقض الصارخ بينه وبين التزام الملكة إليزابيث الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي من خلال الجلوس بمفردها في جنازة زوجها رفيقها على مدار 73 عامًا.

في غضون ذلك، قيل إن موظفي داونينج ستريت كانوا في حالة سكر لدرجة أنهم كسروا الأرجوحة التي استخدمها نجل رئيس الوزراء، ويلف، في حديقة مجلس الوزراء ، بينما تم إرسال أحد الموظفين إلى سوبر ماركت محلي لتعبئة حقيبة مليئة بالنبيذ. وعمل آخر كمنسق الـ"دي جي".

وأقيم حفلان في ذلك المساء - أحدهما بمناسبة رحيل مدير اتصالات جونسون ، جيمس سلاك ، والآخر لأحد المصورين الشخصيين لجونسون.

في ذلك الوقت ، كانت إنجلترا في الخطوة الثانية من خارطة الطريق الصارمة للخروج من الإغلاق ، مما يعني حظر جميع عمليات الخلط في الأماكن المغلقة.

وتم إرسال استبيانات للعديد من أولئك الذين شاركوا في مجلس الوزراء في حفل 16 أبريل من قبل الشرطة يطلب منهم تقديم عذر معقول لحضورهم.

ولكن في رسالة بالبريد الإلكتروني ، أخبر فريق عملية "هيلمان" الذي يحقق في سلسلة أحداث خرق الإغلاق ، بعضهم أنه "تم تقييم وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنك ارتكبت جريمة بما يتعارض مع اللوائح".

وأضاف الإشعار ، الذي استلمه البعض في أواخر الأسبوع الماضي: "في ضوء ذلك ، سيتم إبلاغك بإصدار إشعار بغرامة ثابتة (FPN) ، مما يتيح لك فرصة إبراء ذمة أي مسئولية تجاه الإدانة عن الجريمة بدفع غرامة ثابتة ".

وقالت الشرطة، إن المزيد من المراسلات التي تؤكد تفاصيل الغرامة سيرسلها - مكتب إصدار السجلات الجنائية ACRO.

وامتنع داونينج ستريت عن التعليق. واعتذر مكتب بوريس جونسون للملكة في يناير بعد الإبلاغ عن تفاصيل الحفل.