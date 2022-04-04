تناول الإفطار على مرحلتين.. باحثة بالقومى للبحوث تكشف أساسيات الغذاء فى رمضان

كتب محمد صبحى

أعدت الدكتورة دينا مصطفى باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث نشرة طبية عن التغذية الصحية فى شهر رمضان، وأهم النصائح بشأن وجبة الإفطار، مؤكدة أن صيام رمضان له الكثير من الفوائد الصحية الرائعة التي تحمي الجسم منها حماية القلب، تحسين الحالة المزاجية، تقليل معدل الكوليسترول بالدم، إزالة السموم من الجسم، مفيد للجهاز الهضمي، إنقاص الوزن، التخلص من العادات الصحية السيئة.

وأشارت فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، أن هناك أساسيات الغذاء الصحى السليم في رمضان ، وفيما يخص وجبة الإفطار يجب تناول الإفطار على مرحلتين:

المرحلة الأولى : إذ من المستحسن البدء بتناول بعض حبات من التمر وشرب الماء وبعدها تناول الحساء مما يساعد على التحكم بكمية الطعام التي يتناولها الصائم.

المرحلة الثانية: من المحبذ أن تكون بعد إتمام صلاة التراويح، وتحتوي هذه الوجبة على الطبق الرئيس في العادة.

كما تتمثل أسس التغذية السليمة في رمضان خلال وجبة الإفطار ما يأتي:

(الشوربة): يُسمح بتناول كل أنواع الحساء على أن تكون خالية من الدهنيات: كحساء الخضروات الغني بالفيتامينات والألياف الغذائية، أو حساء الفريك الغني بالألياف الغذائية، أو حساء العدس الغني بالأملاح المعدنية والحديد، كما من المفضل تجنب تناول الحساء الجاهز الذي تحصلون عليه من المحلات التجارية فهو يفتقر إلى الفيتامينات ويحتوي على كميات كبيرة من الملح.

الطبق الرئيسي: يُستحسن إعداد طبق واحد يحتوي على وجبة من اللحوم الخالية من الدسم، أو النشويات كالأرز، أو البطاطا، أو الفريكة، أو المعكرونة، أو الخبز، أو الخضروات المطبوخة، أما السلطة التي يُفضل إعدادها في شهر رمضان، فهي سلطة الخضروات وينبغي الامتناع عن شراء السلطات الجاهزة التي تحتوي على المايونيز أو النشويات، مثل: البطاطا، والذرة.

المقبلات: يفضل الامتناع عنها أو اعتبارها جزءًا من مركبات الطبق الرئيس، ولا يجدر بنا أن نتعامل معها على أنها إضافات للوجبة الرئيسة، والمقصود بالمقبلات: المعجنات المحشوة باللحم، والكبة، وغيرها، ومن المفضل أن يتم إعداد أصناف غير مقلية من هذه المقبلات على وجبة الإفطار.