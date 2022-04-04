تقرير: 77% من الأطفال فى أمريكا اللاتينية يتراجعون بالتعليم بسبب أزمة كورونا

فاطمة شوقى

قال انريكى الاسينو، أخصائى التعليم فى مجموعة البنك الدولى، إنه فى أمريكا اللاتينية، يوجد ما لا يقل عن 77% من الأطفال الذين يبلغون حوالى 10 سنوات، لا يمكنهم فهم نص بسيط، وذلك بعد أزمة كورونا وفترة العزل التى كانت فيها المدارس مغلقة.

وأشار الاسينو إلى أنه فى خضم وباء كورونا لدينا متوسط ​​إغلاق المدارس فى أمريكا اللاتينية، أصبح أكثر من 350 ألف طفل، أى 55% من الأطفال الذين لا يستطيعون تعلم نص فى سن العاشرة يرتفعون إلى 77%، وفقا لصحيفة "تيلى دياريو".

وذكر ألاسينو أنه وفقًا لبيانات من الهند والبرازيل وتشيلى، فقد الأطفال عامًا ونصف من التعلم، قائلا "إننا نشهد آثار إغلاق المدارس، فقد كان سيئًا من الناحية الاجتماعية والعاطفية والاجتماعية، وفيما يتعلق بالتعلم، فقد كان مقلقًا حقًا. لقد كانت آثار إغلاق المدارس واضحة للغاية".

وبهذا المعنى، فإن تقييم "جمع المعلومات لتحسين التعلم (RIMA)"، الذى تم إجراؤه على أكثر من 600000 طالب، فى نوفمبر 2021 فى جواناخواتو، ساعد أيضًا فى تحديد القطاعات التعليمية التى تحتاج إلى تحسين.

وأوضح ديفيد مونيوز، مدير تقييم التعليم فى أمريكا اللاتينية، أن "أكثر من مجرد مسألة تصنيف، ما يهمنا هو أن نرى ما هى المعرفة، التعلم الذى يحتوى على مثال، فى الصف الخامس 6 من كل 10 طلاب يحددون نصًا تفسيريًا، والغرض وخصائص الحكاية، واللعب على الكلمات، والتعرف ويختار الموارد لإثبات هذه المهارات أو المعرفة فيما يتعلق بعام 2020.

كشف مونيوز أن التقييمات ساعدت فى تحديد التوقعات الأكاديمية للطلاب، وما الذى يطمحون إلى دراسته وعلى أى مستوى، إذا كانوا يريدون فقط الدراسة حتى المدرسة الابتدائية والثانوية وإذا كانوا يسعون إلى مستوى تعليمى أعلى، مثل درجة البكالوريوس أو درجة الدراسات العليا.