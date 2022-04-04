تقرير أمريكى: بريطانيا تتعرض لضغوط لتعقب المال الروسى فى اقتصادها

كتبت ريم عبد الحميد

تتعرض بريطانيا لضغوط مستمرة لملاحقة الأموال الروسية المتسللة إلى اقتصادها، فى الوقت الذى اتخذت فيه باقى أوروبا والولايات المتحدة إجراءات قوية ضد موسكو والروس.

وقالت قناة CBS الأمريكية فى تقرير لها إن الغرب حاول معاقبة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الغزو بتجميد أموال أقرب حلفائه من الأوليكارشيه شديدى الثراء الذين يعيشون حياة فاخرة منذ عقود. وفى حين قامت أوروبا بمصادر منازل ويخوت عملاقة، وقامت واشنطن بتجميد حسابات بنكية وفرضت حظر سفر، فقد كانت بريطانيا متأخرة.

ويوضح التقرير أن بريطانيا، وعلى مدار سنوات، توددت بنشاط للمليارديرات الروس وتجاهلت تقارير بشأن شكوك حول ثروات بعضهم. والآن، يوجد الكثير من المال الروسى فى بريطانيا التى أطلق على عاصمتها اسم لندن جراد.

وحذرت الاستخبارات البريطانية بأن أموال الأوليكارشيه تدعم نظام بوتين وتساعد فى تمويل الحرب فى أوكرانيا. والآنـ تتعرض المملكة المتحدة لضغوط لكى تثبت لحلفائها فى الغرب أنها قادرة على وقف تدفق "الأموال الفاسدة" وفقا للتقرير.

وقال دومنيك جريف، النائب المحافظ السابق بالبرلمان والذى عمل كمدعى عام وترأس لجنة الاستخبارات ببريطانيا، إن الأموال كانت تتدفق إلى المملكة المتحدة، دون أدنى شك فى هذا، والتى كان بها ما يستطيع أن يصفه بمصدر ملوث، لكنه وصف روسيا بانها دولة مافيا.

ووجد تقرير أعده جريف فى عام 2019 عن التدخل الروسى فى السياسة البريطانية أن بريطانيا كانت تغسل أموال الأوليكارشيه الروس، والتى جاءت أغلبها من مصادر لا يمكن تتبعها.

وأشار جريف إلى أن الكثير من رجال الأعمال الروس لديهم علاقات قوية بالكرملين، وآخرون ليس لديهم،لكن طالما أن هناك صلة بروسيا، فإن الخطر يمكمن فى أنه ما لو تلتزم بمتطلبات الدولة الروسية ستفشل.