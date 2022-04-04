تعرف على مونوريل العاصمة الإدارية - الاستاد ومعدلات تنفيذه وموعد تشغيله

يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن أول مونوريل مصرى يتم تنفيذه شرق القاهرة لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى عبر شبكة مترو الأنفاق، وذلك خلال التقرير التالى:
1- يمتد المشروع من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة.
2- المشروع سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
3- سيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
4- المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.
5- المشروع سيوفر استهلاك الوقود معدلات التلوث البيئي.
6- المشروع سيخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية .
7- معدلات تنفيذ المشروع حتى الآن اقتربت من 40%.
8- مخطط انتهاء تنفيذ هذا المشروع وتشغيله أمام الجمهور بداية 2023.
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