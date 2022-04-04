اليوم السابع
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تعرف على مونوريل العاصمة الإدارية - الاستاد ومعدلات تنفيذه وموعد تشغيله

الإثنين، 04 أبريل 2022 02:00 م
تعرف على مونوريل العاصمة الإدارية - الاستاد ومعدلات تنفيذه وموعد تشغيله مونوريل العاصمة الإدارية
كتب ـ رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن أول مونوريل مصرى يتم تنفيذه شرق القاهرة لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى عبر شبكة مترو الأنفاق، وذلك خلال التقرير التالى:
 
1- يمتد المشروع من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة. 
2- المشروع سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
3- سيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
4-  المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي.
5- المشروع سيوفر استهلاك الوقود معدلات التلوث البيئي.
6- المشروع سيخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية .
7- معدلات تنفيذ المشروع حتى الآن اقتربت من 40%.
8- مخطط انتهاء تنفيذ هذا المشروع وتشغيله أمام الجمهور بداية 2023.
 

مونوريل العاصمة الادارية

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