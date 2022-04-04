تعرف على موعد السحور وآذان الفجر فى رابع أيام شهر رمضان

كتب محمود راغب

ينشر "اليوم السابع" موعد السحور وآذان الفجر فى اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصيام فى اليوم الرابع من شهر رمضان 14 ساعة و25 دقيقة، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:51، وموعد الإمساك 3:51، وصلاة الفجر 4:11.

ووفقا للحسابات الفلكية يكون شهر رمضان 30 يوما، ويولد هلال شهر شـوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية ).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر ( فى طور الهلال القديم ) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) فى مكة المكرمة والقاهرة بـ 1 دقيقة، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 14 - 15 قيقة ).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – 20 دقيقة )، وبذلك يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمـضـان 1443 هـ. • وتكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكيـًا يوم الإثنيـن 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك ).

التقويم الهجرى

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.