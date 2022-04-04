تعرف على أماكن "سكن كريم" أحد مشروعات حياة كريمة بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

مشروع سكن كريم أحد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتي يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجا داخل 181 قرية هى قرى 7 مراكز تم اختيارها على مستوى محافظة سوهاج من أجل تطوير الريف المصرى.

مبادرة "سكن كريم" التي تم إطلاقها، تهدف لتوفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في قرى مصر، لافتا إلى أن برنامج تكافل وكرامة، يساعد في التعرف على الحالة السكنية لهذه الأسر وتوفير مساكن آدمية لهم هو برنامج لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم، الأثر المتوقع على المستفيدين وتحسن المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات و تقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتحسين البنية التحتية و المؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة وإتاحة فرص عمل للعاطلين من الجنسين لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية والمقاولات الصغيرة.

اليوم السابع يقدم اهم المعلومات حول مبادرة سكن كريم التي يتم تنفذها بقرى محافظة سوهاج تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:



1 – عدد المشروعات الخاصة بسكن كريم على مستوى المحافظة 108 عمارة بإجمالى 864 وحدة سكنية

2 - ففي مركز المراغة شمال المحافظة يوجد 12 عمارة بقرى " الغريزات، ونجع أبو عوض بالبطاخ".

3 وفى مركز ساقلته شرقى سوهاج 21 عمارة بقرى " نجوع الرياينة، والفراسية "

4 - وفى مركز طما شمال محافظة سوهاج 5 عمارات بقرية" تل الزوكي" .

5 – وفى مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج يوجد 15 عمارة سكنية بقرى " الغنيمية، والغابات، والحرجة بالقرعان، وبرديس.

6 – وفى مركز جرجا 8 عمارات سكنية بقرى " المجابرة، والخلافية، وبيت داود ".

7 – وفى مركز المنشاه جنوب المحافظة و5 عمارات بقرية السقرية بالزوك الغربية.

8 – وفى مركز دار السلام 42 عمارة بقرى " القوصة، ونجوع مازن، والعزبة، ونجع عمار، والحاجر بأولاد يحيي، ومزاتة، والبلابيش بحري ".

8 – عملية الإنشاء راعت البعد الاجتماعي وطبيعة القرى.

9 - العمارات أشتملت على 864 حظيرة لتربية الطيور والمواشي بواقع حظيرة لكل وحدة سكنية .

10 - المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تعد نقلة نوعية غير مسبوقة لقرى محافظة سوهاج.